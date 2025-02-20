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انفجار 3 حافلات في تل أبيب

انفجار 3 حافلات في تل أبيب
21 فبراير 2025 01:13

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس، وقوع انفجارات داخل حافلات في «بات يام» جنوب تل أبيب.
وقالت إن انفجار حافلتين فارغتين وقع في وقت واحد في موقفين مختلفين للسيارات في «بيت يام»، ولم يتم الإعلان عن تسجيل إصابات.
وأوضحت المصادر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجارين في جنوب تل أبيب ناجمان عن هجوم. 
وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن حافلة ثالثة انفجرت في «بيت يام».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه «تم التحقيق في محاولة هجوم بالقنابل، وتوجد القوات في الموقع وتقوم بتفتيش المنطقة». وأشارت إلى أنه تم توجيه تعليمات لسائقي الحافلات في المدينة بالتوقف وتفتيش مركباتهم.
وفي سياق آخر، أقدمت القوات الإسرائيلية على هدم عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من 3 أسابيع.
وواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ25 على التوالي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بهدم 16 منزلاً، وسط تحذير من تغيير معالم المخيم، في عملية مشابهة لتلك التي حدثت في مخيم جنين. ووثقت عدة مصادر أمس، صور آثار الخراب والدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية بعد انسحابها من الحي الشرقي لمدينة طولكرم.
كما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ31 على التوالي، مخلفاً 26 قتيلاً وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتدميراً واسعاً في الممتلكات والبنية التحتية، ونزوحاً قسرياً للآلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بعضاً بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في طولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.

تل أبيب
إسرائيل
انفجار حافلة
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