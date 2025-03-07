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«مفوضية اللاجئين»: مليون نازح سوري يعودون لمنازلهم العام الحالي

سوريون ينتظرون عند معبر حدودي لدخول البلاد (أرشيفية)
8 مارس 2025 02:14

دمشق (الاتحاد)

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قالت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيلين شميت، إن قرابة مليون شخص من النازحين في شمال غرب سوريا يخططون للعودة إلى منازلهم خلال العام الجاري.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، شاركت فيه شميت بيانات تتعلق باستطلاع عن النازحين في شمال غرب سوريا. وأوضحت أن قرابة مليون شخص يعيشون في مخيمات ومناطق يقيم فيها النازحون شمال غرب سوريا يخططون للعودة إلى منازلهم خلال العام الجاري.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن 600 ألف من هؤلاء النازحين السوريين سيعودون إلى مناطقهم في غضون الأشهر الستة القادمة.
من جانب آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 750 ألف نازح داخل سوريا عادوا إلى منازلهم منذ نوفمبر 2024. وذكر تقرير للمنظمة عن عودة النازحين السوريين إلى مناطقهم، الصادر أمس، أن نحو 7 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد.

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