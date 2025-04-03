الجمعة 4 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن وألمانيا: ضرورة التوصل إلى حل سياسي في غزة والضفة

آثار الدمار الواسعة في منطقة بيت حانون بغزة (رويترز)
4 ابريل 2025 00:57

عمّان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على مدرستين في غزة
39 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما في الحرب على غزة

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في غزة.
وأكد شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، في برلين، على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وقال شولتس «من الواضح لنا أن السلام الدائم الذي يؤدي إلى استقرار الوضع في الضفة الغربية وغزة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي».
وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا تُوصف»، داعياً إلى التحرك على الفور.
وأضاف «طريق المضي قدماً هو عبر حل سياسي قائم على حل الدولتين، هذه هي الطريقة التي يمكننا بها ضمان السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها».

الأردن
ألمانيا
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
أولاف شولتس
عبدالله الثاني
آخر الأخبار
ترامب يُلقي كلمة حول الرسوم الجمركية في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
التعرفات الجمركية الأميركية.. بين الدعوات إلى الحوار والمواجهة الاقتصادية
4 ابريل 2025
فلسطينيون ينزحون من حي الشجاعية شرق غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على مدرستين في غزة
4 ابريل 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يزور منطقة أوكرانية متاخمة لكورسك الروسية
4 ابريل 2025
بقايا طائرة مدمرة جراء القصف الإسرائيلي على مطار حماة العسكري (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تهديدات إسرائيلية لسوريا بعد غارات جوية مكثفة
4 ابريل 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يدعو للضغط على إسرائيل للانسحاب من أراضيه
4 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©