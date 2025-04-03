الأردن وألمانيا: ضرورة التوصل إلى حل سياسي في غزة والضفة

عمّان (الاتحاد)

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للصراع في غزة.

وأكد شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، في برلين، على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال شولتس «من الواضح لنا أن السلام الدائم الذي يؤدي إلى استقرار الوضع في الضفة الغربية وغزة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل سياسي».

وأكد الملك عبدالله الثاني أن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا تُوصف»، داعياً إلى التحرك على الفور.

وأضاف «طريق المضي قدماً هو عبر حل سياسي قائم على حل الدولتين، هذه هي الطريقة التي يمكننا بها ضمان السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها».