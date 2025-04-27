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الأردن: ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة

الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق (وكالات)
28 ابريل 2025 01:29

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة، ما يسهم بتعزيز الأمن والاستقرار. وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي يزور العاصمة عمّان في زيارة رسمية.
وذكر البيان، أن الجانبين بحثا العلاقات بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون بين المملكة وإقليم كردستان في مجالات عدة، وأبرز المستجدات في المنطقة، لا سيما في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

الأردن
الملك عبدالله الثاني
كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني
العراق
غزة
الضفة الغربية
سوريا
لبنان
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