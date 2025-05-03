سالم بن بريك رئيساً جديـداً للوزراء باليمن

عدن (الاتحاد)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء أمس، تعيين سالم بن بريك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته في وقت سابق أمس.

وأفاد التلفزيون اليمني الرسمي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أصدر قراراً قضى بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، مع استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم. كما أصدر العليمي قراراً قضى بتعيين أحمد عوض بن مبارك مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي». وسالم بن بريك يشغل منذ سنوات منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وكان ابن مبارك قد تقدم باستقالته من منصبه، أمس، وسط أنباء عن توافق أعضاء مجلس القيادة الرئاسي على تكليف بديل لشغل المنصب.

وقال ابن مبارك: «أقدم استقالتي من منصبي رئيساً للوزراء، ونضعها أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأمام أعضاء مجلس القيادة السياسية»، معرباً في الاستقالة التي نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» «عن أمله لمن يكلف بعده كل التوفيق والنجاح». وقال ابن مبارك، في خطاب الاستقالة «إنه بذل جهوداً خلال توليه منصبه في مكافحة الفساد، وفي الإصلاح المالي والإداري».

وأشار إلى تحقيق وُفُورات بأكثر من 133.5 مليون دولار في فاتورة شراء وقود الكهرباء، وتوفير مبالغ مماثلة من إلغاء عقود الطاقة المشتراة في عدن، بالإضافة إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق.

وعُين مبارك رئيساً للوزراء في فبراير 2024 بعد شغله منصب وزير الخارجية.

وجاءت استقالة مبارك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة الغارات الجوية على الأصول العسكرية التابعة لجماعة «الحوثي» الإرهابية من أجل ردعها عن استهداف الشحن التجاري في البحر الأحمر.