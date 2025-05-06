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الأردن: ضرورة وقف إطلاق النار فوراً واستئناف دخول المساعدات

امرأة تصنع الخبز في مخيم جباليا (أ ف ب)
7 مايو 2025 03:06

عمّان (الاتحاد)

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دعا عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأميركية واشنطن، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني. وأكد الملك، بحسب البيان، على «ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، واستئناف دخول المساعدات إلى غزة».
وحذر ملك الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشدد العاهل الأردني على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين.
وجرى خلال الاجتماع أيضاً بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الدور الأميركي في المنطقة، وفق البيان.
ويوم الجمعة الماضي، بدأ ملك الأردن، جولة خارجية، تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة الأميركية.

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