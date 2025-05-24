الإثنين 26 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا تباشر إزالة آثار الفيضانات بعد الأضرار الهائلة

أستراليا تباشر إزالة آثار الفيضانات بعد الأضرار الهائلة
24 مايو 2025 11:13

 باشرت السلطات الأسترالية أعمال التنظيف بعد أن أودت فيضانات بحياة خمسة أشخاص واجتاحت أكثر من عشرة آلاف مبنى في جنوب شرق البلاد.
وقالت وكالة خدمات الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز إن تقييم الأضرار جار في منطقة الساحل الشمالي الأوسط بالولاية بعد الفيضانات التي اجتاحت البلدات وجرفت الماشية ودمرت المنازل خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الوكالة في بيان أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن ما لا يقل عن عشرة آلاف مبنى تضرر جراء الفيضانات".
وأضافت أن الأوضاع تحسنت منذ أمس الجمعة في المناطق المتضررة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا.
وأوضح مفوض خدمات الطوارئ بالولاية مايك واسينج خلال مؤتمر صحفي في سيدني أن مئات السكان المتضررين من الفيضانات لا يزالون في مراكز الإيواء مؤكدا تنفيذ 52 عملية إنقاذ خلال الليل.
وقالت الشرطة إن آخر ضحايا الفيضانات كان رجلاً في الثمانينيات من عمره، عُثر على جثته في عقار غمرته المياه على بعد حوالي 50 كيلومترا من مدينة تاري، إحدى المدن الأكثر تضرراً.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الذي اضطر أمس الجمعة إلى إلغاء زيارته إلى مدينة تاري جراء الفيضانات، إن "سماع خبر سقوط ضحايا جدد أمر مفجع للغاية".

أخبار ذات صلة
السلطات الأسترالية تسقط إمدادات جواً لعالقين بسبب الفيضانات
الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة العاشرة من اللجنة القنصلية المشتركة
المصدر: رويترز
أستراليا
فيضانات
آخر الأخبار
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
الرياضة
وصافة أرسنال «الثلاثية».. نهاية جيل أم مؤشر المستقبل؟
اليوم 13:15
العين على منصة التتويج بعد الفوز كأس الإمارات تحت 16 سنة
الرياضة
العين يُتوج بطلاً لكأس الإمارات تحت 16 سنة
اليوم 13:15
لاعبات منتخبنا للجوجيتسو على منصة التتويج في البطولة الآسيوية (من المصدر)
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يتصدر فئة الكبار في «آسيوية الأردن»
اليوم 12:55
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
الرياضة
خورفكان يبحث عن بديل «النمر»
اليوم 12:45
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جورجيا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©