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ستارمر يحذّر من "خطر التصعيد" في المنطقة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
23 يونيو 2025 00:57

حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن أزمة الشرق الأوسط قد تتسع وتتجاوز حدود المنطقة، وذلك بعدما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطائرات والغواصات الأميركية بشن هجمات على إيران.
ودعا ستارمر جميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكنه أكد أنه اتخذ "جميع الإجراءات الضرورية" لحماية المصالح البريطانية في حال تصاعد النزاع، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). 
وهددت طهران بالرد على الهجمات الأميركية.
وفي تصريحات أدلى بها من مقره الريفي في "تشيكرز"، قال ستارمر إن "هناك خطرا من التصعيد"، مضيفا "يمثل ذلك تهديدا للمنطقة، وتهديدا يتجاوزها. ولهذا، ركزنا كل جهودنا على التهدئة، وإعادة الأطراف إلى المفاوضات بشأن ما يشكل تهديدا حقيقيا يتعلق بالبرنامج النووي".
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني "لم نشارك في الهجوم. تم إبلاغنا مسبقا، كما هو متوقع من حليف مقرب للولايات المتحدة، وقد قمنا بتحريك أصول عسكرية إلى المنطقة لضمان قدرتنا على حماية مصالحنا، وموظفينا، وأصولنا، وكذلك مصالح حلفائنا".

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كير ستارمر
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التصعيد العسكري
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