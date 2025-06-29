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%30 تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
30 يونيو 2025 01:14

رام الله (الاتحاد)

تزايدت جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري بنسبة 30 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت.  
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس: «سجلت المؤسسة الأمنية خلال عام 2024، 679  جريمة ارتُكبت من قبل إسرائيليين في الضفة الغربية»، موضحة أن ذلك يأتي وفقاً للتعريف الواسع الذي يشمل جميع أنواع الحوادث، بما في ذلك إحراق متعمّد للممتلكات، وكتابات عنصرية، ورشق بالحجارة، واحتكاكات عنيفة، وغيرها. وأضافت أنه في النصف الأول من العام الماضي تم تسجيل 318 جريمة ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بالضفة. وتابعت الإذاعة: «أما في النصف الأول من العام الحالي، أي من بداية عام 2025 وحتى اليوم (أمس)، فقد سُجل بالفعل 414 حادثة».
 وقالت: «يتعلق الأمر بزيادة كبيرة تُقدّر بنحو 30 % في عدد الحوادث هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات المؤسسة الأمنية».
 في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين مجدداً المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، أمس، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال عدداً من أحياء وبلدات مدينة القدس.

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