الإثنين 14 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ستارمر يناقش ملف الهجرة مع ميرتس

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
13 يوليو 2025 08:52

من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمن الحدود مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا الأسبوع، حيث وصف ستارمر الهجرة غير الشرعية بأنها "مشكلة عالمية".
وفي مقال كتبه في صحيفة "صنداي إكسبريس"، قال ستارمر إن زيارة ميرتس إلى المملكة المتحدة ستشمل محادثات حول "ما يمكننا فعله معا لملاحقة الشبكات الإجرامية ومنع تهريب البشر إلى المملكة المتحدة"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتابع "سنمضي قدما في معالجة هذه القضية المشتركة معا". ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، عبر 353 شخصا القنال الإنجليزي بواسطة قارب صغير يوم الجمعة، بعد يوم واحد فقط من توقيع ستارمر اتفاقا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدف إلى ردع المهاجرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر. وبموجب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ستارمر وماكرون، ستتمكن المملكة المتحدة من إعادة المهاجرين إلى فرنسا لأول مرة مقابل طالبي اللجوء الذين لديهم روابط ببريطانيا. ومن المقرر أن تبدأ ما يسمى بـ "صفقة واحد مقابل واحد" خلال أسابيع على أساس تجريبي، لكنها تحتاج إلى التحقق القانوني النهائي من الاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
اليونان: لن نصبح بوابة بلا حماية إلى أوروبا
الدومينيكان: 6 قتلى في غرق قارب هجرة
المصدر: وكالات
الهجرة غير الشرعية
فريدريش ميرتس
بريطانيا
ألمانيا
كير ستارمر
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني
13 يوليو 2025
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
علوم الدار
الحرس الوطني في منطقة الظفرة لاستقبال طلبات التجنيد
13 يوليو 2025
فلسطينيات ينتظرن استلام أكياس طحين وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل أطفال في قصف صاروخي إسرائيلي عند نقطة مياه
اليوم 01:24
أعمدة الدخان تتصاعد جراء قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الوسطاء يترقبون تدخلاً أميركياً لإنعاش المفاوضات
اليوم 01:24
شرطي ينتظر أحد السكان أثناء إخلاء بلدة كوستيانتينيفكا الأوكرانية الحدودية (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحلول السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©