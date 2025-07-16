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العراق يدعو إلى منع انزلاق المنطقة لمزيد من الصراع

الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد (أرشيفية)
17 يوليو 2025 03:52

هدى جاسم (بغداد)

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتطويق مناطق التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراع. 
وأكد الرئيس العراقي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ستيفن فاجن، على «حرص العراق على تطوير علاقاته مع الولايات المتحدة، بما يعزز المصالح الوطنية ويحفظ سيادة البلاد».  كما دعا إلى «أهمية استمرار التنسيق في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية». 
من جانبه، أعرب فاجن عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع العراق ودعم الولايات المتحدة لجهود العراق في تعزيز الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وتوطيد آفاق الشراكة في المرحلة المقبلة.

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