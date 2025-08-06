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حرائق غير مسبوقة تجتاح غابات كاليفورنيا

تتصاعد النيران بينما يكافح رجال الإطفاء حريق «جيفورد» في تلال نيو كوياما، بكاليفورنيا (وكالات)
7 أغسطس 2025 00:27

شكل ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تحديا جديدا لفرق الإطفاء التي حققت تقدماً تدريجياً في مكافحة حريق الغابات الضخم المعروف باسم «جيفورد» في وسط كاليفورنيا. وأسفر الحريق عن إصابة أربعة أشخاص، ليصبح أكبر حريق تشهده الولاية هذا العام.
ويهدد الحريق أكثر من 870 منزلًا ومنشأة أخرى على الحافة الشمالية لغابة «لوس بادريس» الوطنية، حيث لم يتوسع نطاق الحريق إلا قليلاً خلال الليل بعد أن خرج عن السيطرة لعدة أيام.
وقال الكابتن سكوت سيفتشاك من إدارة إطفاء مقاطعة سانتا باربرا إن فرق الإطفاء تعمل في تضاريس وعرة شديدة الانحدار، وستواجه اليوم درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية، مشابهة لمستويات منتصف التسعينيات، ومن المتوقع أن تتجاوز 38 درجة مئوية غدًا الخميس.
وأضاف سيفتشاك أن «الطقس حار والرطوبة النسبية منخفضة، لذا نتوقع حريقا شديدا». مع ذلك، أشار إلى أن الرياح من المتوقع أن تبقى هادئة نسبيا، وهو أمر إيجابي في ظل الظروف الصعبة.

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