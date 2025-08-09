مقتل عشرات الإرهابيين في الصومال

أعلن وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، مقتل أكثر من 120 من عناصر حركة الشباب الإرهابية وإصابة آخرين خلال عمليات عسكرية جرت في محافظة "شبيلي السفلى" جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، عن فقي قوله، في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية "لقد انتصر جيشنا ورفع معنويات الشعب وستستمر الحرب حتى يتم تطهير الصومال بأكمله من الإرهاب".

وتحدث وزير الدفاع الصومالي عن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الوطني بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوصوم).

وأشاد الوزير بالجيش الوطني والشركاء الدوليين الذين يدعمون الحكومة في حربها على الإرهاب.

ووفق الوكالة "سيطر الجيش الوطني خلال العمليات العسكرية على جميع أوكار الإرهابيين، ويجري حاليا عمليات تعقب لجمع الجثث والأسلحة الخاصة" بالإرهابيين.

كانت الوكالة أفادت، مساء أمس الجمعة، بتمكن قوات الجيش، بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الأفريقي في الصومال، من السيطرة الكاملة على مدينة "بريري" الاستراتيجية في إقليم "شبيلي السفلى"، بعد أسبوع من المعارك.