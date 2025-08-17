الإعصار إيرين يمر بشمال الكاريبي مصحوباً برياح قوية

انفجر إعصار إيرين في القوة وأصبح عاصفة كبرى في مياه الأطلسي شمال الكاريبي يوم السبت، حيث زادت قوته بسرعة من عاصفة استوائية في يوم واحد.



ووصل إيرين، أول إعصار أطلسي لعام 2025، إلى حالة الفئة 5 قبل أن يضعف إلى حد ما ويصبح عاصفة من الفئة 4، مع رياح قصوى مستمرة تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير في ميامي.



وكان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 240 كيلومتراً شمال شرق سان خوان، بورتوريكو، وكان يتجه غرباً بسرعة 24 كيلومترا في الساعة. وفي حين أنه من غير المتوقع أن يضرب مركز الإعصار اليابسة، فإنه قد يجلب أمطاراً غزيرة على الجزر في المنطقة. وقال مركز الأعاصير إن إيرين يجب أن يبدأ في الضعف ببطء ومع ذلك، توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سيظل إعصاراً كبيراً حتى أواخر الأسبوع المقبل.



وتوقعت الأرصاد الجوية أن يبقى مركز العاصفة في البحر، مرورا بشمال بورتوريكو، وفقا للمركز الوطني للأعاصير. ومع ذلك، قال المركز إن الأمطار الغزيرة في بعض المناطق يمكن أن تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وطينية.