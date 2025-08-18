الثلاثاء 19 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 263 وفاة

طفل ينتظر الحصول على طعام في مدينة غزة (أرشيفية)
19 أغسطس 2025 01:15

غزة (وام) 

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس، وفاة 5 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر في تصريحات لها أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع ارتفع بذلك إلى 263 شخصاً من بينهم 112 طفلاً.
من ناحية أخرى، أعلنت محافظة القدس، أمس، أن نحو 7 آلاف مواطن فلسطيني يعيشون في 22 تجمعاً في بادية القدس، يواجهون خطر التهجير القسري، جراء تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المعروف بـE1 إلى جانب مشروع شارع السيادة.
وأوضحت المحافظة في بيان لها «أن هذا المشروع الاستعماري سيعزل ويفصل تجمعَي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية بشكل شبه كامل حيث يقطن في هذين التجمعين نحو 100 نسمة».
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن قبل عدة أيام موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط «E1»، الواقعة شرق القدس، ما يعني ضربة جديدة لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

وزارة الصحة الفلسطينية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
إسرائيل
سكان غزة
