الأخبار العالمية

ستارمر يتعهد بالتصدي لليمين المتطرف في بريطانيا

كير ستارمر ونظيره الأسترالي في افتتاح مؤتمر حزب العمال
28 سبتمبر 2025 21:56

تعهّد زعيم حزب العمّال البريطاني رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الأحد، بالتصدّي لليمين المتطرف، وقد تلقى دعم نظيره الأسترالي في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب.
وأكد ستارمر، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "أمامنا أهم معركة في حياتنا. يتعين علينا التصدي لحزب الإصلاح، يجب أن نهزمه".
تفيد استطلاعات الرأي بأن حزب "الاصلاح"، اليميني المتطرف الذي يتزعمه نايجل فاراج، يتقدم على حزب العمال.
وأضاف زعيم حزب العمّال البريطاني "إنهم يريدون تمزيق هذا البلد"، واصفا خطتهم لإجبار المهاجرين النظاميين غير الأوروبيين على إعادة تقديم طلباتهم في ظل شروط أكثر صرامة بأنها "عنصرية" و"غير أخلاقية".
ويعتزم رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يلقي الثلاثاء كلمة خلال المؤتمر المنعقد في ليفربول (شمال إنكلترا)، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، كخيار بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه و"الانقسام السام" الذي يدعو إليه حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف.
في الأثناء، وجّه أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي الذي يتزعّم حزب العمّال في أستراليا، كلمة خلال المؤتمر، أبدى فيها دعمه لـ"صديقه".
وقال، في خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب "أن تكون حزبا في السلطة يعني التعامل مع انعدام اليقين والتعقيدات... يعني ذلك اتّخاذ قرارات صعبة".
وتابع "نحن أفضل بسبب كل ذلك، لأنه في نهاية المطاف، الطريق الشاق هو الوحيد الذي يقودنا إلى أي مكان"، موجّها انتقادات إلى سياسات قائمة على "الخوف والاستياء".

المصدر: وكالات
