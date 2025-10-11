الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء هجوم إرهابي على الجيش في نيجيريا

جنود من الجيش النيجيري
11 أكتوبر 2025 16:57

شن إرهابيون هجوما على قاعدة عسكرية في شمال نيجيريا، مستخدمين قنابل وطائرات مسيّرة وفخخوا طريقا رئيسية، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود وإصابة آخرين، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية اليوم السبت.
وهاجم الإرهابيون، القاعدة العسكرية في قرية "نغامدو"، على بعد نحو مئة كيلومتر من مدينة مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، فجر أمس الجمعة، مستخدمين قذائف صاروخية وطائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.
وقال ضابط في الجيش "خسرنا سبعة جنود في الهجوم المنسّق الذي نفذه إرهابيو التنظيم". ودُمّرت أربع آليات عسكرية في العملية، بحسب مصدر عسكري ثان أكد الحصيلة نفسها.
وأفاد تقرير عسكري بأن ستة جنود قُتلوا وأُصيب ستة آخرون في الهجوم.
وأعلنت قيادة الجيش النيجيري حصيلة أقل، إذ قالت إن أربعة جنود فقط قُتلوا وإن القوات صدّت المهاجمين بمساندة تعزيزات من قاعدة قريبة.
وأدّى الهجوم إلى "إغلاق مؤقت" للطريق السريع الرابط بين مايدوغوري وداماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة، بهدف إزالة المتفجرات التي زرعها المسلحون، وفق الجيش.

أخبار ذات صلة
نيجيريا تشعل المنافسة في تصفيات المونديال
بلجيكا تحبط مخططا إرهابيا ضد رئيس الوزراء ورجال سياسة
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
هجوم إرهابي
قاعدة عسكرية
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©