السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المكسيك: المفاوضات التجارية مع أميركا "متقدمة جدا"

رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم
24 أكتوبر 2025 22:26

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الجمعة، أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبلادها "متقدمة جدا"، وذلك عقب إعلان نظيرها الأميركي دونالد ترامب قطع المحادثات مع كندا، شريكتهما في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وقالت شينباوم، في مؤتمر صحافي، إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد "سيتوجه الأسبوع المقبل لحضور اجتماع أبيك (منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ) في كوريا الجنوبية، حيث سيعقد اجتماعات أخرى مع إدارة الرئيس ترامب".
وردت شينباوم على أسئلة الصحافيين حول تداعيات الخلافات بين أوتاوا وواشنطن على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، قائلة "سننتظر".
وأنهى ترامب محادثات التجارة مع كندا، مساء أمس الخميس، في تحوّل مفاجئ لموقفه بسبب حملة إعلانية مناهضة للرسوم الجمركية مولتها مقاطعة أونتاريو الكندية، بينما حاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تهدئة الوضع اليوم الجمعة.
وأعربت شينباوم عن تفاؤلها بإمكان إبرام وزير الاقتصاد "بعض الاتفاقات" مع الفريق الأميركي في كوريا الجنوبية.
وقالت "نحرز تقدما جيدا جدا في درس النقاط التي أثاروها ويعتبرونها عقبات أمام اتفاقية التجارة. ولا نعتبر غالبيتها على هذا النحو".

أخبار ذات صلة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
فيرستابن يعود بأسرع «لفة» في «جائزة المكسيك»
المصدر: آ ف ب
المكسيك
الولايات المتحدة
مباحثات تجارية
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©