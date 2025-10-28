الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحروب على مسيرة التنمية

حذرت جامعة الدول العربية من تصاعد الحروب في المنطقة واستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الأوضاع تمثل خطرا حقيقيا على مسيرة التنمية وتؤدي إلى استنزاف الإنسان العربي الذي يعد الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية، أن هذه المناسبة تجدد التأكيد على أن الإنسان هو محور أي تقدم اقتصادي واجتماعي، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لحماية الشعوب من ويلات الصراعات وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة والتنمية بدلا من الإنفاق العسكري.

وأشار البيان إلى أن استمرار الأزمات والنزاعات يحرم الدول من فرص التقدم ويضعف قدرتها على النهوض، موضحا أن الشباب والعقول المنتجة هم رأس المال الحقيقي الذي تبنى عليه المجتمعات.