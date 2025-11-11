الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول فلسطيني لـ«الاتحاد»: مصير آلاف المفقودين في غزة لا يزال مجهولاً

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاض - أرشيفية
12 نوفمبر 2025 01:30

عبدالله أبو ضيف (رفح، القاهرة)

أخبار ذات صلة
مخاوف من تقسيم قطاع غزة بحكم «الأمر الواقع»
الأمم المتحدة: «تعقيدات» تعرقل العمل الإنساني في غزة

أعلن مسؤول دائرة الإحصاء في وزارة الصحة الفلسطينية، زاهر وحيدي، أن المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسراً وثّق بيانات 1300 مفقود خلال الحرب على غزة، في وقت استحال على عائلاتهم التحقق مما إذا كانوا أحياءً أم أمواتاً، فيما تعذر توثيق مئات آخرين بسبب فقدان عائلات بأكملها من دون بقاء أحد من أفراد الأسرة لتوثيق حالات الفقد أو الاختفاء القسري.
وأضاف وحيدي، في تصريحٍ لـ«الاتحاد»، أن أعداد المفقودين تُحصى بالآلاف، وتنتظر دائرة الإحصاء استكمال جميع إجراءات الإبلاغ عن المفقودين والقتلى، ومن المتوقع أن يزيد عددهم بالآلاف عما هو معلن.
وأشار إلى أن ملف المفقودين يُعد أحد أهم الملفات الصعبة التي تواجه دائرة الإحصاء في وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة مع ضعف الإمكانات اللوجستية، إضافة إلى صعوبة عمليات الإبلاغ، في ظل التنقل المستمر لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية خلال أشهر الحرب.
وذكر وحيدي أن إدارة السجون الإسرائيلية لم تُفصح عن أي بيانات أو معلومات دقيقة حول أعداد ومصير من تم اعتقالهم خلال الحرب، وما إذا كانت تحتجزهم أحياءً أم أمواتاً، وهو ما يعني أن مئات من العائلات لن تستطيع التحقق من مقتل أبنائها مدى الحياة.
وبحسب تقديرات «الصليب الأحمر»، فإن هناك قائمة موسعة بالمفقودين تصل إلى نحو 7 آلاف حالة لا تزال عالقة ومصيرها غير معروف، ولا يشمل ذلك تلك الحالات التي يُعتقد أنها تحت الأنقاض، وفقاً للمتحدث الرئيسي كريستيان كاردون.

وزارة الصحة الفلسطينية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©