الأربعاء 12 نوفمبر 2025
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مخاوف من تقسيم قطاع غزة بحكم «الأمر الواقع»

أطفال وسط أنقاض مبان مدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
12 نوفمبر 2025 01:30

غزة (وكالات)

كشفت مصادر متعددة أن احتمال تقسيم القطاع الفلسطيني بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها حماس، صارت مرجحة بشكل متزايد، مع تعثر الجهود الرامية إلى دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة إلى ما بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وذكر 6 مسؤولين أوروبيين مطلعين مباشرة على جهود تنفيذ المرحلة التالية أن الخطة توقفت فعلياً، وأنه من المرجح الآن أن تقتصر إعادة الإعمار على المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تقسيم يستمر لسنوات.
وأردف المسؤولون الستة، أنه إذا لم يحدث تحول كبير في مواقف حماس أو إسرائيل أو ضغط أميركي على إسرائيل لقبول بدور للسلطة الفلسطينية ومسار إقامة دولة فلسطينية فإنهم لا يتوقعون أن تتقدم خطة ترامب إلى ما هو أبعد من وقف النار.
وفي غياب أي جهد كبير من جانب الولايات المتحدة لكسر الجمود، يبدو أن الخط الأصفر سيصبح الحدود الفعلية التي تقسم غزة إلى أجل غير مسمى، حسب ما قاله 18 مصدراً من بينهم 6 مسؤولين أوروبيين ومسؤول أميركي سابق مطلع على المحادثات.
وصاغت الولايات المتحدة مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح القوة متعددة الجنسيات وهيئة حكم انتقالية ولاية لمدة عامين، لكن 10 دبلوماسيين أفادوا بأن الحكومات لا تزال مترددة في الالتزام بإرسال قوات.
كما أضاف مسؤولان أوروبيان ودبلوماسي غربي أن من بين الأفكار قيد المناقشة ما إذا كان بإمكان حماس تسليم السلاح تحت إشراف دولي بدلاً من تسليمه لإسرائيل أو أي قوة أجنبية أخرى.
في السياق، كشف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى «صياغات توافقية»، دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وقال عبد العاطي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.
وأضاف أن القاهرة تتشاور في هذا الصدد مع واشنطن بشكل يومي، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية، معرباً عن أمله أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، قال عبد العاطي: إن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.
يشار إلى أنه بموجب المرحلة الأولى من الخطة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت، يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على 53% من القطاع، بما في ذلك معظم أراضيه الزراعية، إلى جانب رفح في الجنوب وأجزاء من مدينة غزة ومناطق حضرية أخرى.

حماس
فلسطين
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
خطة ترامب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©