الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف شمسية مرتقبة قد تُضيء السماء بالشفق القطبي

عواصف شمسية مرتقبة قد تُضيء السماء بالشفق القطبي
12 نوفمبر 2025 00:30

أصدر خبراء رصد الطقس الفضائي تحذيراً اليوم الثلاثاء بشأن عواصف شمسية شديدة قادمة يمكن أن تنتج أضواء شمالية ملونة، وتؤدي إلى تعطيل مؤقت للاتصالات.
وفي الأيام القليلة الماضية، أطلقت الشمس دفعات عدة من الطاقة تسمى انبعاثات الكتلة الإكليلية يمكن أن تصل إلى الأرض ليلة الثلاثاء، وفي وقت مبكر من الأربعاء.
ووفقاً لخبراء الأرصاد في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، فإن العواصف المغناطيسية الأرضية الشديدة المحتملة قد تعطل الاتصالات اللاسلكية ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).
ويعتمد مدى سطوع الشفق ومدى رؤيته جنوباً على توقيت وصول الانفجارات الشمسية وكيفية تفاعلها مع الغلاف الجوي للأرض.
قد تكون العروض النابضة بالحياة مرئية عبر معظم شمال الولايات المتحدة، وحتى أقصى الجنوب مثل ألاباما وشمال كاليفورنيا.
ويحدث الشفق القطبي عندما تصل الشمس إلى الطور الأقصى لدورة نشاطها التي تبلغ 11 عاماً، مما يجعل عروض الأضواء أكثر شيوعاً وانتشاراً.
لقد زينت أضواء الشمال الملونة سماء الليل في أماكن غير متوقعة، ويقول خبراء الطقس الفضائي إن المزيد من الشفق في الطريق.
عادة ما تكون عروض الشفق المعروفة باسم الأضواء الشمالية والجنوبية مرئية بالقرب من القطبين، حيث تتفاعل الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض.
من المتوقع أن تستمر الانفجارات النشطة للشمس حتى نهاية هذا العام على الأقل، على الرغم من أن ذروة النشاط الشمسي لن تعرف إلا بعد أشهر من حدوثها، وفقاً لوكالة ناسا والإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي. 

المصدر: د ب أ
عاصفة شمسية
آخر الأخبار
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
الرياضة
كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق
اليوم 13:26
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©