الأخبار العالمية

سقوط طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصاً

سقوط طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصاً
12 نوفمبر 2025 08:08

تحطمت طائرة شحن عسكرية تركية على متنها 20 شخصاً في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان يوم الثلاثاء، بحسب السلطات، وأعلنت تركيا إن جميع أفراد طاقم طائرتها العسكرية البالغ عددهم 20 شخصاً لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا. 


وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وسائل إعلام تركية الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك أثراً من الدخان الأبيض أثناء هبوطها. وقالت وزارة الدفاع الوطني التركية على منصة إكس إن الطائرة من طراز "سي 130" أقلعت من أذربيجان وكانت في طريقها إلى تركيا عندما تحطمت، مضيفة أن على متنها 20 فرداً من العسكريين، بينهم طاقم الطائرة.

ووصلت السلطات الجورجية إلى موقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء بتوقيت جورجيا (1400 بتوقيت جرينتش)، وفقا لوزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الذي أضاف أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن الطائرة تحطمت في بلدية سيجناجي قرب الحدود الأذربيجانية، مشيرة إلى بدء تحقيق في الحادث.

الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزّي في ضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية
أردوغان: العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشحن العسكرية التركية

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) عن هيئة الطيران الجورجية قولها إن الاتصال بالطائرة فقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.

المصدر: وكالات
تركيا
تحطم طائرة
