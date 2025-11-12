كندا وأوروبا يؤكدان الالتزام بسلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين

بروكسل (الاتحاد)

أكد الاتحاد الأوروبي وكندا التزامهما الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.

وأكد الجانبان في بيان صادر عقب الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي ووزعه المجلس الأوروبي في بروكسل على أهمية التهدئة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويدعوان إلى وقف عنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية، ووقف توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل.

ورحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة التي طرحها الرئيس الأميركي، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ، وحثا جميع الأطراف على الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المراحل.

وشدد الجانبان على أن اتفاق استئناف وصول المساعدات الإنسانية بالغ الأهمية، ويجب تنفيذه بالكامل.