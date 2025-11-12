«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة

غزة (الاتحاد)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن المنظمة تعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي خلال وقف إطلاق النار المستمر في قطاع غزة.

وذكر غيبريسوس في تدوينة على منصة «إكس» أن «أكثر من 16 ألف و500 شخص ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة».

وأشار إلى أن المرافق الصحية المتضررة في غزة غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وأعرب مدير المنظمة عن تشجيعه لالتزام الدول باستقبال الجرحى والمرضى المصابين بأمراض خطيرة في غزة لتلقي الرعاية الطبية.

وذكر أن برنامج الإجلاء الطبي للمنظمة دعم إجلاء ما يقرب من 8 آلاف مريض من غزة لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أكثر من 5 آلاف و500 طفل.

ودعا غيبريسوس، إلى فتح جميع طرق الإجلاء إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

أمنياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن طواقمها انتشلت جثامين ثلاثة فلسطينيين و4 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الدمار الواسع وانعدام الإمكانيات.

وأضافت أن إجمالي عدد القتلى الذين تم انتشالهم منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 532 جثماناً، فيما وصل إجمالي القتلى إلى 69 ألفاً و185 قتيلاً، و170 و698 جريحاً منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.