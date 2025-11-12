الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
13 نوفمبر 2025 01:40

غزة  (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
كندا وأوروبا يؤكدان الالتزام بسلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إن المنظمة تعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي خلال وقف إطلاق النار المستمر في قطاع غزة.
وذكر غيبريسوس في تدوينة على منصة «إكس» أن «أكثر من 16 ألف و500 شخص ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة».
وأشار إلى أن المرافق الصحية المتضررة في غزة غير قادرة على توفير الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين.
وأعرب مدير المنظمة عن تشجيعه لالتزام الدول باستقبال الجرحى والمرضى المصابين بأمراض خطيرة في غزة لتلقي الرعاية الطبية.
وذكر أن برنامج الإجلاء الطبي للمنظمة دعم إجلاء ما يقرب من 8 آلاف مريض من غزة لتلقي العلاج خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أكثر من 5 آلاف و500 طفل.
ودعا غيبريسوس، إلى فتح جميع طرق الإجلاء إلى الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
أمنياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن طواقمها انتشلت جثامين ثلاثة  فلسطينيين و4 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة بسبب الدمار الواسع وانعدام الإمكانيات.
وأضافت أن إجمالي عدد القتلى الذين تم انتشالهم منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 532 جثماناً، فيما وصل إجمالي القتلى إلى 69 ألفاً و185  قتيلاً، و170 و698  جريحاً منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

منظمة الصحة العالمية
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©