الأخبار العالمية

وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
13 نوفمبر 2025 01:39

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، وفاة 42 مهاجراً غير شرعي إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا غادر منطقة «زوارة» منذ أكثر من أسبوع. وذكرت المنظمة في بيان أن المركب المنكوب كان يقل 49 مهاجراً من بينهم امرأتان ولم يتسن إنقاذ سوى 7 مهاجرين خلال عملية بحث وإنقاذ قامت بها السلطات الليبية.
وكان المركب غادر في الثالث من نوفمبر الجاري لكن بعد حوالي 6 ساعات تسببت الأمواج العاتية في تعطل المحرك مما أدى إلى انقلاب القارب ووفاة 8 أشخاص من الصومال وثلاثة من الكاميرون واثنين من نيجيريا.
وبعد انجرافه في البحر مدة 6 أيام لم يتم إنقاذ سوى 7 رجال من بينهم 4 من السودان واثنان من نيجيريا وواحد من الكاميرون.
 يذكر أن 378 مهاجراً لقوا حتفهم منذ بداية العام الحالي في عمليات عبور للبحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وكانت اليونان في الخط الأمامي لأزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون شخص من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.
ورغم تراجع تدفق المهاجرين منذ ذلك الحين، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس، وهما الأقرب إلى الساحل الأفريقي، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد قوارب المهاجرين، معظمها قادمة من ليبيا، خلال العام الماضي. ولا تزال الحوادث المميتة شائعة.

