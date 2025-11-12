الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر

عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
13 نوفمبر 2025 01:40

كراتشي (وكالات)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، أن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يتدهور، مشيرة إلى أن تسعة من كل 10 أسر، باتت تضطر إلى تقليص عدد وجباتها أو بيع مقتنياتها، أو اللجوء إلى الاستدانة من أجل العيش، مضيفة أن العودة الجماعية للأفغان أدت إلى تفاقم الأزمة. 
وكشف تقرير أممي أن نحو واحد من كل 10 أفغان، يعيشون في الخارج أُجبروا على العودة إلى وطنهم، حيث عاد أكثر من 4.5 مليون منذ 2023، مما أدى لزيادة عدد السكان بنسبة 10%، مضيفاً أن الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل وأثقلت، إلى جانب الجفاف، كاهل الخدمات العامة. وكشف مسح، شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية، أن أكثر من نصف العائدين إلى البلاد اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام، وأن 45% من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو 90% من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار.

الأمم المتحدة
الاقتصاد الأفغاني
أفغانستان
التعافي الاقتصادي
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
