الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يدعم خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040

البرلمان الأوروبي يدعم خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
13 نوفمبر 2025 18:32

أيد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول 2040 مقارنة بمستويات 1990، وهو ما يتوافق بصورة كبيرة مع الموقف الذي اتفقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.
ووافق النواب على سلسلة من إجراءات التوافقية، تتضمن فقرة تنص على أنه ابتداء من عام 2036 يمكن للاتحاد الأوروبي الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق نسبة 5% من الهدف عن طريق شهادات المناخ أو أرصدة الكربون- التي تم شراؤها من دول غير عضوة بالاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في البداية أن تبلغ النسبة 3%.
كما أيد البرلمان إرجاء تضمين أنواع الوقود، مثل الغاز أو البنزين في نظام مبادلة الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وذلك ضمن جهود تجنب الزيادة الحادة في أسعار التدفئة والوقود.
كما طالب النواب المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ المؤقتة كل عامين، مع الأخذ في الاعتبار أحدث البيانات العلمية والتطورات التكنولوجية والميزة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة
البرلمان الأوروبي يرفض مشروع قانون لمراقبة الغابات
المصدر: د ب أ
البرلمان الأوروبي
آخر الأخبار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
علوم الدار
سلطان النيادي يستعرض رحلته في الفضاء خلال «منتدى الشباب الكشفي العربي»
اليوم 13:20
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
علوم الدار
أحمد الصايغ: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومتنا الصحية
اليوم 13:17
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©