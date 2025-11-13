بنغلادش تطرح إصلاحات دستورية للاستفتاء

أعلنت الحكومة في بنغلادش، اليوم الخميس، عن طرح أجندة إصلاحات دستورية، تعرف باسم "ميثاق يوليو الوطني 2025"، للاستفتاء الشعبي في نفس اليوم الذي ستجرى فيه الانتخابات البرلمانية في فبراير 2026.

وقال رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس "سيتم إجراء الاستفتاء في نفس يوم إجراء الانتخابات الوطنية، في النصف الأول من فبراير من العام المقبل. ولن يعرقل هذا هدف الإصلاحات على أية حال".

وسيسعى الاستفتاء إلى الحصول على موافقة الشعب على مجموعة من الإصلاحات المقترحة التي وضعتها الحكومة في صيغتها النهائية بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية.