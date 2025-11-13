مباحثات مصرية أممية حول استضافة القاهرة مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة

القاهرة (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، مع عبد الله الدردري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورامز الأكبروف، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ترتيبات استضافة القاهرة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، أن الوزير عبد العاطي خلال استقباله المسؤولين الدوليين ناقش أيضاً سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة.

وأشاد عبد العاطي بالدور البناء الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً جهودها لدعم التنمية بالشراكة مع الحكومة المصرية، بما يساهم في تنفيذ أجندة مصر التنموية، وبما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، معرباً عن التطلع لمشاركة فاعلة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها الممتدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر تمهيداً لإعادة الإعمار.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، بما يضمن صدور تعهدات واضحة تتيح البدء الفوري في مشروعات التعافي، بما يساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأكد عبد العاطي التزام مصر بمساندة جهود الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.