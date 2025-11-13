الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أميركا تعرب عن تفاؤلها بشأن إصدار قرار أممي حول غزة

آثار الدمار الواسعة في غزة (أرشيفية)
14 نوفمبر 2025 02:06

واشنطن (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قراراً بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.
وقال روبيو لصحافيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: «نشعر بالتفاؤل، أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراءً بشأنه قريباً جداً».
وأضاف روبيو أن «الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة حول سبل موازنة مصالحها هنا، وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية».
وتعد القوة المتعددة الجنسيات جزءاً من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.
وبدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تداول مشروع القرار الذي من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في غزة والذي ضغط الرئيس دونالد ترامب من أجل إبرامه.
ولفت روبيو إلى أن نشر قوة دولية في القطاع الفلسطيني هو أمر حاسم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إليه وتهميش حماس.
وقال «إذا كنت تريد حقاً أن ترى تحسناً كبيراً، ليس فقط في المساعدات الإنسانية، لكن في إعادة التنمية، فستحتاج إلى الأمن».

