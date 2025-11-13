الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

واشنطن: حان الوقت لإعطاء دمشق فرصة

سوريون في أحد شوارع دمشق (أرشيفية)
14 نوفمبر 2025 02:06

دمشق (الاتحاد)

قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس باراك، أمس، إنه حان الوقت لإعطاء دمشق فرصة بعد التحول الملحوظ الذي شهدته وخروجها من العزلة إلى الشراكة.
وأضاف باراك في بيان نشره على حسابه في منصة «إكس» أن «دمشق ستقوم الآن بمساعدتنا بشكل فعال في مواجهة وتفكيك بقايا الشبكات الإرهابية، وستظل شريكاً ملتزماً في الجهود العالمية لضمان السلام».  
وأشار إلى أن «الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 مايو الماضي أنه سيرفع جميع العقوبات الأميركية على سوريا لمنحها فرصة، كما أكد الرئيسان ترامب والشرع قناعتهما المشتركة بأن الوقت قد حان لاستبدال القطيعة بالتواصل، ومنح سوريا وشعبها فرصة حقيقية للتجديد».
‏ولفت إلى أن «الخطوة التالية هي إعطاء سوريا فرصة وإلغاء قانون قيصر». ‏
وناشد باراك الكونغرس وحثه على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية قائلاً: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً لكننا الآن بحاجة إلى دفعة أخيرة قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، وتمكين الشعب السوري وجيرانه الإقليميين ليس فقط من البقاء بل من الازدهار أيضاً».

توماس باراك
توم باراك
سوريا
أميركا
