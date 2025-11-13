الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تراجع تدفقات المهاجرين عبر حدود الاتحاد الأوروبي

زورق تابع للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»
14 نوفمبر 2025 02:06

تونس (وكالات)

كشفت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، عن تراجع تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 % في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 152 ألف حالة، في حين لا تزال الخسائر البشرية في مستويات عالية. 
وسجلت أكبر الانخفاضات على طرق غرب أفريقيا (بنسبة 59%)، وغرب البلقان (بنسبة 46%)، والحدود البرية الشرقية (بنسبة 38%). وفي المقابل لا يزال طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر ازدحاماً، حيث استحوذ على حالتين من كل 5 حالات دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام. 
ورصدت «فرونتكس» ما يقرب من 59 ألف وافد على هذا الطريق في الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، وهو ما يتوافق مع بيانات الفترة نفسها من عام 2024.
ولا تزال ليبيا تمثل نقطة مغادرة رئيسية، حيث تمثل 90% من جميع الوافدين عبر هذا الطريق. وتراجعت التدفقات في شرق وغرب المتوسط بنسبة 25% و27% على التوالي. 

الاتحاد الأوروبي
الهجرة
أزمة الهجرة
الهجرة غير الشرعية
مكافحة الهجرة
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير القانونية
فرونتكس
