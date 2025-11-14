أوكرانيا تعلن قصف محطة نفط في روسيا

قال مسؤول في جهاز أمني في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن بلاده قصفت محطة نفط في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأضاف المسؤول "كل مصفاة أو محطة نفطية تتعرض للاستهداف تعني خسارة" لروسيا.

وقال مصدران في قطاع النفط، في وقت سابق، إن ميناء نوفوروسيسك أوقف صادرات النفط، اليوم الجمعة، بعد هجوم بطائرات مسيرة، وإن شركة "ترانسنفت" التي تشغل خط أنابيب النفط، علقت إمدادات الخام إلى المنفذ.

وأفاد مصدران مطلعان بأن اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي يصدر النفط من قازاخستان عبر المنفذ الروسي المطل البحر الأسود، استأنف عمليات تحميل النفط، بعد توقف في وقت سابق إثر الهجوم على نوفوروسيسك.

لكن المصدرين أشارا إلى أن إمدادات النفط الخام الروسي لا تزال متوقفة من رصيف نفطي مجاور.