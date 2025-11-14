إندونيسيا تجهز آلاف الجنود لقوة استقرار محتملة في غزة

ذكر وزير الدفاع الإندونيسي سجافري شمس الدين، اليوم الجمعة، أن الرئيس برابوو سوبياتو أمر القوات المسلحة في بلاده بتجهيز 20 ألف جندي للمشاركة في بعثة حفظ الاستقرار محتملة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

وفي حديثه في وزارة الدفاع في جاكرتا، قال الوزير إن القوة ستشمل أفرادا يتمتعون بخبرة طبية وهندسية لدعم العمليات الإنسانية واسعة النطاق، حسب وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا نيوز).

ويتم إعداد الوحدة لعلاج ضحايا الحرب واستعادة الخدمات الأساسية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحياة اليومية في القطاع.

وستركز مشاركة إندونيسيا على حماية السكان المدنيين ودعم الجهود الدولية لضمان سلام دائم.

وأضاف الوزير أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني للبعثة حتى الآن وأن الرئيس برابوو سيتخذ القرار النهائي بمجرد أن تحدد الأمم المتحدة متطلباتها.

يشار إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تتضمن إنشاء قوة دولية للانتشار في القطاع.