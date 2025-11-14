السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إندونيسيا تجهز آلاف الجنود لقوة استقرار محتملة في غزة

الرئيس الإنودنيسي برابوو سوبياتو
14 نوفمبر 2025 19:14

ذكر وزير الدفاع الإندونيسي سجافري شمس الدين، اليوم الجمعة، أن الرئيس برابوو سوبياتو أمر القوات المسلحة في بلاده بتجهيز 20 ألف جندي للمشاركة في بعثة حفظ الاستقرار محتملة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.
وفي حديثه في وزارة الدفاع في جاكرتا، قال الوزير إن القوة ستشمل أفرادا يتمتعون بخبرة طبية وهندسية لدعم العمليات الإنسانية واسعة النطاق، حسب وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا نيوز).
ويتم إعداد الوحدة لعلاج ضحايا الحرب واستعادة الخدمات الأساسية والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية اللازمة للحياة اليومية في القطاع.  
وستركز مشاركة إندونيسيا على حماية السكان المدنيين ودعم الجهود الدولية لضمان سلام دائم.
وأضاف الوزير أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني للبعثة حتى الآن وأن الرئيس برابوو سيتخذ القرار النهائي بمجرد أن تحدد الأمم المتحدة متطلباتها.
يشار إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة تتضمن  إنشاء قوة دولية للانتشار في القطاع. 

أخبار ذات صلة
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
إندونيسيا
قوة دولية
قوة حفظ الاستقرار
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
مخيم للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مياه الأمطار تغرق مئات خيام النازحين في غزة
اليوم 01:11
طفل فلسطيني يلعب بدراجته في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: الأطفال المفقودون أعقد الملفات الإنسانية في غزة
اليوم 01:11
امرأة نازحة من الفاشر تمر أمام خيام في بلدة الدبة الشمالية (أ ف ب)
علوم الدار
حراك إماراتي بارز لوقف الحرب الأهلية في السودان
اليوم 01:11
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: رفاه الإنسان الغاية الأولى لقيادتنا الرشيدة
اليوم 01:11
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
علوم الدار
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. إطلاق برنامج «القيادات العربية الشابة في القطاع الثالث» لتعزيز العمل التنموي
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©