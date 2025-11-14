السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

دول أعضاء في الناتو تتعهّد بالتصدي لـ"تهديدات هجينة"

وزراء دفاع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي
14 نوفمبر 2025 21:46

تعهّد وزراء دفاع خمس دول أوروبية منضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتعزيز التعاون لمواجهة انتهاك مسيّرات لمجالات جوية و"تهديدات هجينة" أخرى، على غرار الهجمات السيبرانية، وذلك عقب اجتماع عُقد في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة.
وأكدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة "دعمها الراسخ" لأوكرانيا في مواجهة أزمتها الحالية، والتزامها بتعزيز جيوشها.
وقال الحلفاء، في بيان مشترك "سنكثّف تعاوننا في مواجهة تهديدات هجينة للحلفاء، بما في ذلك التصدي للتحديات التي تشكّلها المسيّرات والهجمات السيبرانية والمعلومات المضلّلة".
سيشمل ذلك، وفق الحلفاء، استكشاف تدابير دفاعية "على غرار الأنظمة الدفاعية المضادة للمسيّرات"، إضافة إلى "تعزيز تبادل المعلومات بين الحلفاء الأوروبيين".
وأفادت دول أوروبية عدة برصد طائرات مسيّرة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة.
وتأثرت مطارات عدة بهذه العمليات لا سيما في بلجيكا والدنمارك وألمانيا والنروج وبولندا.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عقب الاجتماع، إن مثل هذه الأفعال ترمي إلى "محاولة زعزعة استقرار مجتمعاتنا وتخويفها".
وتعهّد وزراء الدفاع الخمسة، الذين انضمت إليهم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بمواصلة دعمهم لأوكرانيا في أزمتها.
وقالوا "سيبقى دعمنا الراسخ لأوكرانيا ركيزة أساسية لعملنا"، متعهّدين بـ"دعم أوكرانيا إلى أقصى حد من خلال المساعدات العسكرية".
كذلك، تعهّدوا بتكثيف التعاون الصناعي مع أوكرانيا و"دمج الصناعة الدفاعية الأوكرانية في المبادرات الأوروبية وسلاسل القيمة".
كما تعهّد الوزراء بالتركيز على تحقيق أهداف القدرات العسكرية لدولهم ضمن حلف شمال الأطلسي وتعزيز صناعاتهم الدفاعية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الولايات المتحدة تحضّ "وهي محقّة في ذلك، الدول الأوروبية على بذل مزيد من الجهود وزيادة الإنفاق الدفاعي".
وأضاف "لا يخطئنّ أحد، نحن في عصر تهديد جديد وهذا الأمر يتطلّب عصر دفاع جديدا".

المصدر: آ ف ب
حلف شمال الأطلسي
طائرات مسيرة
تهديدات
الأزمة الأوكرانية
