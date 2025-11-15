الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى جراء نزاع عشائري في العراق

قوات أمن عراقية
15 نوفمبر 2025 17:27

قُتل ما لا يقلّ عن ثمانية أشخاص وأُصيب تسعة آخرون في نزاع بين أفراد عشيرة واحدة حول أرض زراعية في محافظة واسط بجنوب شرق العراق، على ما أفاد مسؤول في الشرطة اليوم السبت.
وأكد المسؤول، طالبا عدم كشف هويته، وقوع "نزاع بين أفراد عشيرة بسبب خلاف على أرض زراعية في الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ)" في قرية خشان على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة الكوت.
وأضاف "أدّى ذلك إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة آخرين" من العشيرة، مشيرا إلى أن الإشكال تخلله استخدام "أسلحة خفيفة ومتوسطة".
وأكد أن القوات الأمنية تقوم بتطويق القرية "لكن لم تحتو النزاع بعد".
وشهد العراق، الذي يعد اليوم نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا. لكن البلد يشهد الآن استقرارا.

المصدر: آ ف ب
