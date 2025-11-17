الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

غزة بحاجة لـ 300 ألف خيمة وبيت متنقل مع دخول الشتاء

فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
18 نوفمبر 2025 01:34

غزة (الاتحاد)

أكدت السلطات المحلية في غزة أمس، أن أكثر من 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدة حاجة القطاع إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل.
وأشارت في بيان إلى أن «الجيش الإسرائيلي يمنع إدخال خيام وشوادر ومواد الإيواء العاجلة إلى غزة، ويبقي المعابر مع القطاع مغلقة، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية».
وحذر البيان من «كارثة إنسانية وشيكة في القطاع مع دخول فصل الشتاء، حيث غرقت عشرات الآلاف من خيام النازحين في غزة بسبب الأمطار، وسط أوضاع إنسانية قاسية في ظل غياب مقومات الإيواء الأساسية وإصرار الجيش على عدم إدخال الخيام والبيوت المتنقلة».
وأوضح البيان أن «أهم الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع تشمل الأغطية البلاستيكية ووسائل التدفئة والأرضيات العازلة والمرافق الصحية المتنقلة ومواد الإنارة والطاقة البديلة»، منبهاً إلى أن «منع دخول هذه المواد يشكل خرقاً خطراً للبروتوكول الإنساني».
ودعا البيان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الوسيطة والأطراف الضامنة لاتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها. وأشار إلى أن «المنظمات الدولية ستباشر قريبا توزيع كميات محدودة من مواد الإيواء التي سمح الجيش الإسرائيلي بدخولها، لكنها لا تلبي احتياجات السكان».

