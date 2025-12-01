الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المخا تحتفي بزفاف 500 شاب وشابة في العرس الجماعي الخامس

جانب من العرس الجماعي في المخا (وام)
2 ديسمبر 2025 03:01

المخا (وام)

شهدت مدينة المخا، أمس، تنظيم العرس الجماعي الخامس، الذي جمع 500 عريس وعروس من أبناء مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الفريق الركن طارق صالح، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمقاومة الوطنية. جاء تنظيم هذا العرس الجماعي تحت شعار «فرحة وطن»، في إطار مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، والتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب اليمني، وتعزيز النسيج الاجتماعي وبناء الأسر المنتجة.
وهنأ الفريق الركن طارق صالح، العرسان بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يكونوا أساساً متيناً لبناء أسر منتجة تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي وتنمية مجتمعهم، معرباً عن سعادته بما شهده من تنوع في الأزياء الشعبية التي عكست غنى التراث اليمني ووحدته الوطنية.
وأعرب الدكتور حسن طاهر، محافظ الحديدة، وعبدالوهاب العامر، الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، على دعمها السخي والمتواصل للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.
وشهدت الفعالية عروضاً فنية تراثية قدمتها فرقة كريتر، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة العرسان وأسرهم بهذه المناسبة، بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية والمحلية ومسؤولي المديريات في الساحل الغربي.

أخبار ذات صلة
حمدان المزروعي: وحدة الصف مصدر قوتنا
خالد بن محمد بن زايد وسيف بن زايد يشهدان العرس الجماعي لقبيلة الهواشم
العرس الجماعي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني
تعز
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
المخا
الحديدة
آخر الأخبار
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
الرياضة
كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية
اليوم 12:56
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©