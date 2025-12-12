زلزال بقوة 6.7 درجة يهز اليابان وتحذير من تسونامي

هز زلزال بلغت قوته 6.7 درجة المنطقة الشمالية الشرقية في اليابان اليوم الجمعة، وأدى إلى تحذير من وكالة الأرصاد الجوية من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى متر.



ووقع الزلزال في الساعة 11:44 صباحاً بالتوقيت المحلي (0244 بتوقيت جرينتش) قبالة ساحل مقاطعة أوموري على عمق 20 كيلومتراً، بعد زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة نفسها في وقت متأخر من يوم الاثنين.



وبعد زلزال يوم الاثنين، أصدرت الحكومة تحذيراً للسكان في منطقة واسعة، تمتد من هوكايدو في الشمال إلى تشيبا شرقي طوكيو، للتأهب لاحتمال وقوع زلزال قوي آخر في غضون أسبوع. وبلغت قوة زلزال اليوم الجمعة أربع درجات على المقياس الياباني لشدة الزلازل الذي يتألف من سبعة مستويات.