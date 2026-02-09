فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لـ«الجامعة العربية»

القاهرة (وام)

أعلن السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي صدرت مؤخراً.

وقال العكلوك، في تصريح أمس، إن «هذه القرارات تستهدف توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات إسرائيل، بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف»، مؤكداً أن «هذه الإجراءات تمثل امتداداً للعدوان الإسرائيلي الشامل وتعميقاً لسياسات الضم والتوسع».

ودعا الدول العربية إلى التحرك على مختلف المستويات لوقف هذه القرارات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.