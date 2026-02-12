الأمم المتحدة: توسيع سيطرة إسرائيل بفلسطين انتهاك لحق تقرير المصير

نيويورك (الاتحاد)

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية بتوسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي انتهاك صارخ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد تورك في بيان، أن هذه القرارات هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وخطوة إضافية نحو جعل قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تسريع وتيرة تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً، إضافة إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأردف أن «هذه الإجراءات ستحرم أيضاً الفلسطينيين بشكل أكبر من مواردهم الطبيعية وتقيّد تمتعهم بحقوقهم الأساسية، كما ستكرس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزز واقع الضم غير القانوني».

وأشار تورك إلى أن «هذه الخطوات لا تمس الحقوق العقارية للفلسطينيين فحسب، بل تطال أيضاً حقوقهم الثقافية»، محذراً من تغييرات ديموغرافية دائمة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد تورك على ضرورة إخلاء المستوطنات غير القانونية، وإنهاء الاحتلال فوراً.

ويوم الأحد الماضي، أقرت إسرائيل قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة.