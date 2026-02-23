الثلاثاء 24 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: نسعى للمشاركة الفعالة بعملية السلام في غزة

شاب فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى مدمر في غزة (أرشيفية)
24 فبراير 2026 03:43

بروكسل (الاتحاد)

أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للمشاركة الفعالة في عملية السلام في غزة وتخصيص الموارد المتاحة كافة لدعم التقدم والاستقرار في المنطقة.
وقالت كالاس في تصريح صحفي: إن «وزراء الخارجية الأوروبيين سيجتمعون مع ممثل مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، لبحث التطورات الجارية، وتنسيق الخطوات المقبلة لدفع عملية السلام بالقطاع».
 وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يشغل حالياً (بعثة المساعدة الحدودية) عند معبر رفح ويدير بعثة تدريبية لضباط عناصر الشرطة الفلسطينية، كما قام بإبرام اتفاقات مع الأردن ومصر بشأن التوصل إلى أفضل السبل لتنفيذ هذه الجهود».
ولفتت كالاس إلى أن «جميع هذه الإجراءات تتطلب موافقة إسرائيل»، مشددةً على ضرورة التنسيق السليم لضمان أن تكون الخطوات المتخذة بناءة، وتسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق الاستقرار والأمن في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
حميد وراشد بن عمار والمتطوعون يشاركون في تجهيز طرود "جسر حميد الجوي" دعماً لغزة
حرب غزة
فلسطين
الاتحاد الأوروبي
مصر
كايا كالاس
الأردن
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية
اليوم 20:08
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيجيريا
اليوم 20:02
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
الرياضة
نادي الشارقة ينظّم دورة عمار الدوخي الرمضانية لكرة القدم
اليوم 20:00
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
الرياضة
«رياضة قبل الافطار» يدشّن نسخته الجديدة في الشارقة
اليوم 19:30
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
الرياضة
شباب الأهلي يُتوَّج بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية تحت 11 سنة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©