الاتحاد الأوروبي: نسعى للمشاركة الفعالة بعملية السلام في غزة

بروكسل (الاتحاد)



أكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للمشاركة الفعالة في عملية السلام في غزة وتخصيص الموارد المتاحة كافة لدعم التقدم والاستقرار في المنطقة.

وقالت كالاس في تصريح صحفي: إن «وزراء الخارجية الأوروبيين سيجتمعون مع ممثل مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، لبحث التطورات الجارية، وتنسيق الخطوات المقبلة لدفع عملية السلام بالقطاع».

وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يشغل حالياً (بعثة المساعدة الحدودية) عند معبر رفح ويدير بعثة تدريبية لضباط عناصر الشرطة الفلسطينية، كما قام بإبرام اتفاقات مع الأردن ومصر بشأن التوصل إلى أفضل السبل لتنفيذ هذه الجهود».

ولفتت كالاس إلى أن «جميع هذه الإجراءات تتطلب موافقة إسرائيل»، مشددةً على ضرورة التنسيق السليم لضمان أن تكون الخطوات المتخذة بناءة، وتسهم إسهاماً فعالاً في تحقيق الاستقرار والأمن في قطاع غزة.