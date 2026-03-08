الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ماليزيا تكشف أحدث تفاصيل عمليات البحث عن طائرة الرحلة "إم إتش 370" المفقودة

أرشيفية
8 مارس 2026 13:01

قالت وزارة النقل الماليزية اليوم الأحد، إن عمليات البحث الجارية عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "إم إتش 370" في منطقة جديدة من جنوب المحيط الهندي لم تؤد حتى الآن إلى تحديد موقع الطائرة.

وقالت إدارة التحقيق في حوادث الطيران التابعة للوزارة، في بيان، إن العمليات نفذت على مرحلتين الاولى من 25 إلى 28 مارس 2025، والثانية من 31 ديسمبر 2025 إلى 23 يناير 2026، مشيرة إلى أن الحكومة كانت قد استعانت سابقا بشركة "أوشن إنفينيتي" البريطانية لإعادة استئناف البحث عن الطائرة المفقودة.

وجاء في البيان "في المجمل، تم إجراء 28 يوما من عمليات البحث خلال المرحلتين عقب توقيع الاتفاقية، ما أسفر عن مسح حوالي 7571 كيلومترا مربعا من قاع البحر ضمن منطقة البحث المحددة".

ولفتت إلى أن شركة "أوشن إنفينيتي" نفذت أنشطة مسح إضافية ضمن نطاق منطقة البحث الأوسع قبل التوقيع الرسمي على الاتفاقية في مارس 2025، لدعم عملية البحث.

وكانت طائرة الرحلة "إم إتش 370" قد اختفت من على شاشات الرادار في 8 مارس 2014، وكانت في طريقها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين، وعلى متنها 239 شخصا.

المصدر: وام
مالي
ماليزيا
