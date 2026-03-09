أردوغان: وجهنا تحذيرات إلى إيران بعد سقوط صاروخ في تركيا

أعلن ​الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ⁠أن تركيا وجهت ​التحذيرات اللازمة ​لإيران ‌بعد ⁠أن أسقطت ​الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا ‌باليستيا إيرانيا ثانيا دخل ‌المجال الجوي التركي.

وفي تعليق بعد ​اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان إن طهران تواصل اتخاذ ‌خطوات خاطئة ​وغير مبررة.

وأضاف أن تركيا ستواصل ​اتخاذ ‌إجراءات ⁠إضافية ‌بعد ‌نشر ست طائرات من ⁠طراز إف-16 في ​شمال قبرص اليوم الاثنين.

وحذّر الرئيس التركي طهران من مواصلة "الخطوات الاستفزازية".

وقال أردوغان "على رغم تحذيراتنا الصادقة، تتواصل الخطوات الخاطئة للغاية والاستفزازية التي ستهدد صداقة تركيا. يجب عدم القيام بتصرف مماثل".

وأضاف "يجب تفادي المثابرة والعناد في ارتكاب الخطأ".