الأخبار العالمية

الولايات المتحدة وفرنسا تجريان حواراً حول تدابير الردع والاستقرار الاستراتيجي

11 مارس 2026 21:34

أجرت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، حواراً مشتركاً حول تدابير الردع والاستقرار الاستراتيجي، ومنع الانتشار النووي.وأشار الجانبان، في بيان مشترك صدر اليوم، إلى أن وفدي البلدين أجريا محادثات موسعة حول جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، وناقشا الوضع الاستراتيجي الراهن وتحدياته.
وكشف البيان المشترك عن قرار الجانبين إقامة حوار ثنائي سنوي، وتشكيل فريق عمل لتيسير تعزيز التعاون والإعداد للمحادثات السنوية.
وترأس الوفد الأميركي في جلسات الحوار وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، توماس جي. دينانو، بينما ترأست الوفد الفرنسي كلير راولين، مديرة الشؤون الإستراتيجية والأمن ونزع السلاح في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وضم وفدا البلدين ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والطاقة.

المصدر: وام
