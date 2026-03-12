الجمعة 13 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيوزيلندا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن
13 مارس 2026 02:40

الدوحة (وكالات)

أعرب رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، أمس، عن إدانة بلاده لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، من رئيس وزراء نيوزيلندا.
وأكد أمير قطر ورئيس وزراء نيوزيلندا، وفق بيان رسمي، أهمية إيقاف التصعيد وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد رئيس الوزراء بنجاح قطر في إدارة الأزمة، وبالإجراءات التي تتخذها لضمان أمن وسلامة جميع من يقيم على أراضيها، ومن بينهم المواطنون النيوزيلنديون.

نيوزيلندا
الاعتداء الإيراني
إيران
أمير قطر
تميم بن حمد
قطر
رئيس وزراء نيوزيلندا
