نيوزيلندا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الدوحة (وكالات)

أعرب رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لاكسن، أمس، عن إدانة بلاده لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، من رئيس وزراء نيوزيلندا.

وأكد أمير قطر ورئيس وزراء نيوزيلندا، وفق بيان رسمي، أهمية إيقاف التصعيد وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بنجاح قطر في إدارة الأزمة، وبالإجراءات التي تتخذها لضمان أمن وسلامة جميع من يقيم على أراضيها، ومن بينهم المواطنون النيوزيلنديون.