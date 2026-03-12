البحرين.. عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات وقود في «المحرق»

عواصم (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، سيطرة فرق الدفاع المدني البحريني على حريق في المحرق، ناجم عن اعتداء إيراني آثم لخزانات الوقود بإحدى المنشآت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تتم أعمال التبريد اللازمة، معربة عن الشكر والتقدير للتعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت فجر أمس، أن «العدوان الإيراني السافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق»، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 108 صواريخ و 177 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بالجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة.

وشددت على عدم تصوير العمليات العسكرية وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام وعدم تناقل الإشاعات مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وبينت القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 18 «مسيرة» في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى «مسيرة» في الربع الخالي متجهة لحقل «الشيبة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، إلى أنه وبهذا الاعتداء يرتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 176 مسيرة و28 صاروخاً من بينها 21 صاروخاً باليستياً و7 صواريخ من طراز «كروز».

وفي الكويت، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وقال العقيد الركن العطوان في تصريح صحفي: «إن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية»، ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي السياق، أعلنت سلطنة عُمان إسقاط طائرة مسيّرة في أجواء «خصب»، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية أو مادية، وفق ما أفادت به مصادر رسمية أمس.

وأوضح مصدر أمني أن «الجهات المختصة رصدت الطائرة المسيّرة أثناء دخولها المجال الجوي للمنطقة، حيث تم التعامل معها بشكل فوري عبر أنظمة الدفاع الجوي وإسقاطها بنجاح»، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.