أفغانستان تهاجم قاعدة جوية في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

تعرضت قاعدة جوية في باكستان لهجوم بطائرتين مسيَّرتين، أمس، في رد واضح على غارات جوية ليلية في عمق أفغانستان، في الوقت الذي واصلت فيه الدولتان الجارتان اشتباكاتهما عبر الحدود. وقالت مصادر استخباراتية باكستانية، أمس، إن طائرتين مسيَّرتين استهدفتا قاعدة جوية في بلدة كوهات شمال غرب البلاد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ولم يتضح حجم الأضرار على الفور. وقال مسؤولون إن الطائرتين المسيَّرتين ضربتا القاعدة بعد ساعات من شن طائرات مقاتلة باكستانية غارات جوية في عمق أفغانستان، استهدفت خمسة مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع في ولاية قندهار. وأعلنت السلطات الأفغانية أمس أن هجمات باكستانية على كابول وولايات حدودية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في العاصمة وشخصين في الشرق. وذكرت مصادر أمنية باكستانية أن أربعة معسكرات وبنى تحتية للدعم تعرّضت إلى «الاستهداف والتدمير» في كابول وولايات حدودية، إضافة إلى منشأة لتخزين النفط في مطار قندهار.

وأطلقت إسلام آباد الشهر الماضي عملية عسكرية ضد جارتها استهدفت متطرفين بعد تزايد الهجمات في باكستان. ونفت حكومة طالبان أي علاقة لها بتلك الهجمات.

وأفاد الناطق باسم شرطة كابول خليل زدران أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 بجروح عندما تعرّضت منازلهم للقصف في العاصمة، لافتاً إلى أن من بين الضحايا نساء وأطفال. وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية ننغارهار إن امرأة وطفلا قتلا عندما أصابت قذيفة هاون باكستانية منزلاً.

وانتشرت الشرطة بشكل كبير في منطقة غوزار في كابول، بينما نزل السكان الذين بدت الصدمة واضحة عليهم إلى الشوارع، بينهم أشخاص كانت وجوههم مضمّدة.

وقال مسؤول محلي إن «رجلين وامرأتين قتلوا». وأعلن الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على «إكس» أن ضربات باكستانية استهدفت أيضاً ولاية قندهار، إضافة إلى باكتيا وباكتيكا في الشرق عند الحدود مع باكستان.

وأصابت ضربات جوية في قندهار مستودعاً للوقود يتبع لشركة «كام آير» للطيران قرب المطار.

وفي ولاية ننغارهار بشرق أفغانستان، قال ناطق باسم الجيش إن الدفاعات الجوية تصدّت لطائرة باكستانية.

وأفاد سكان بإطلاق نار من الجانبين قرب معبر تورخم الحدودي، بينما أوضح مسؤول رفيع في الشرطة في كوهات بشمال غرب باكستان أن «مواد متفجّرة ألقيت من (مسيَّرات)، وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح».

وذكرت منظمة الهجرة الدولية الخميس الماضي أن الهجمات عند الحدود «ألحقت أضراراً كبيرة» بمركز تابع لها في تورخم يستخدم من أجل الأفغان الذي يتم ترحيلهم بأعداد كبيرة من باكستان.