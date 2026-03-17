البحرين تدعو لاستجابة دولية حازمة لحماية الملاحة في «هرمز»

المنامة (الاتحاد)



دعت البحرين إلى استجابة دولية حازمة لحماية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية البالغة للمضيق بالنسبة لدول العالم ومصالحها الحيوية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بنا»، إنها «تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، ويعرض أمن الملاحة في منطقة الخليج لخطر جسيم».

وأضافت أن ذلك «يعد تصعيداً خطيراً يهدد الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، ما يستدعي استجابة دولية حازمة لحماية حرية الملاحة الدولية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة لكافة دول العالم ومصالحها الحيوية».

وشددت البحرين على «أهمية حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب».

كما حثت «الدول المتضررة من هذا الإغلاق المحتمل على سرعة التحرك لتعزيز مبادرات الأمن البحري، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية، والإجراءات المتعلقة بتنظيم حرية الملاحة».

ودعت البحرين كذلك مجلس الأمن الدولي إلى «ممارسة مسؤولياته القانونية إزاء التهديدات الإيرانية بإغلاق الملاحة الدولية في مضيق هرمز، لما قد يترتب على ذلك من خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي».

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات في المنطقة الشرقية.

وبهذا الاعتداء، يرتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 449 مسيرة، بالإضافة إلى 37 صاروخاً، منها 30 صاروخاً باليستيا و7 صواريخ من نوع «كروز».

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم، من اعتراض وتدمير 129 صاروخاً و233 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس، عن تصدي القوات المسلحة لموجة صاروخية استهدفت دولة قطر.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تعرض اثنين من منتسبي فرق الطوارئ الطبية لإصابات أثناء وجودهما في مقر عملهما بأحد مراكز الإسعاف، وذلك إثر سقوط شظايا على الموقع.



فرق الطوارئ

نقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم الوزارة قوله، إن فرق الطوارئ باشرت التعامل مع الحادث بشكل فوري حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهما إلى أحد المستشفيات القريبة لاستكمال التقييم والرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهما مستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة ووضعهما الصحي مطمئن.

وأكد أن وزارة الصحة تتابع الحادث، وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية في الدولة في إطار منظومة وطنية متكاملة، بما يضمن سلامة الكوادر الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية دون أي تأثير على جاهزية الخدمات الصحية المقدمة.